سبب ارتداء أم كلثوم النظارة الشمسية حتى وفاتها.. سر مرض أصاب عينيها

بعلو وشموخ شديد تقف كوكب الشرق على المسرح تشدو بأغانيها عقب نوتة موسيقية يستمع إليها كافة الحضور، فيبدو كل مستمع وكأنه «سلطان» الحفل، قبل أن تطرب الست آذان المستمعين جميعًا بكلمات أغانيها وصوتها الجهور، وهي تقف أمامهما ربما لم يروا ملامحها من خلف النظارة السوداء التي اعتادت ارتدائها والظهور بها دومًا.

أم كلثوم، ابنة الدقهلية، لازمت والدها في طفولتها بالموالد والأفراح، قبل أن تنتقل للقاهرة عام 1922 وتكون أول تخت موسيقي لها عام 1926، واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي، وتركت تاريخًا مشرفًا في الفن والمواقف الاجتماعية تجاه وطنها.

النظارة السوداء التي لم تتخلف عن ارتدائها كوكب الشرق أبدًا، تركت خلفها العديد من الآراء، والتكهنات، ربما ذهب البعض أن السيدة كانت لم تستطع مواجهة الجمهور لضخامته، وعدده الكبير، أو لكونها تعاني من مرض في العين، أو لآلام في القرنية أجبرتها على ارتداء النظارة السوداء، فما هو السبب؟

سبب ارتداء أم كلثوم النظارة الشمسية حتى وفاتها

لقاء قديم يحمل الكثير عن أسرار كوكب الشرق، تحدثت خلاله مع الصحفي الراحل وجدي الحكيم، لتؤكد أنها عانت من مرض الغدة الدرقية، «داء جريفز» وهو ما تسبب في تراكم الدهون خلف عينيها وجحوظها، لتقرر إخفاء عينيها بالنظارة بدلًا من العلاج، خاصة أن هناك طبيب ألماني أكد لها أن العملية قريبة من الأحبال الصوتية ما قد يترك تأثيرًا خطير على صوتها.

حبيبة عزب، حفيدة أم كلثوم، أكدت أنها كانت تعاني من بعض الآلام في عينها، أجبرتها على ارتداء النظارة في أغلب الأوقات والأحيان.

ليست نظارة واحدة

حاتم البيلي، المشرف على متحف أم كثلوم، أوضح في لقاء تليفزيوني أن الفنانة الراحلة لم تكن تظهر بنظارة واحدة، بل امتلكت العديد كان من بينهما نظارة من الألماس.

ما هو مرض أم كلثوم الذي تسبب في جحوظ عيناها؟

عانت أم كلثوم من داء جريفز، بسبب زيادة إنتاج الهرمونات الدرقية (فرط الدرقية)، وهو داء أكثر شيوعًا بين النساء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وفقًا للموقع الطبي «مايو كلينك».

أعراض مرض أم كلثوم

القلق وسهولة الاستثارة

رعشة خفيفة في اليدين أو الأصابع

الحساسية للحرارة

زيادة التعرق أو دفء الجلد

فقدان الوزن

تضخم الغدة الدرقية (الدراق)

تغير في دورات الطمث

جحوظ العينين

الإرهاق

جلد أحمر سميك على السيقان أو أعلى القدمين

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

اضطرابات النوم

الإحساس بوجود حبيبات رملية صغيرة خشنة في العينين

الشعور بالضغط أو بالألم في العينين

جفون منتفخة أو منكمشة

عيون حمراء أو ملتهبة

الحساسية تجاه الضوء

ازدواج الرؤية

فقدان البصر