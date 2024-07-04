محمد الصبان المرشح لرئاسة نقابة الفنانين التشكيليين: تحسين الخدمات أولوية

تستعد نقابة الفنانين التشكيليين لإجراء انتخابات على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، حيث أعلنت النقابة أسماء المرشحين والجدول الزمني لإجراء هذه الانتخابات، وتشمل القائمة 6 فنانين يتنافسون على مقعد النقيب.

وتحدث الدكتور محمد الصبان الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة القاهرة والمرشح رقم 5 على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين عن أسباب ترشحه، و برنامجه الانتخابي، قائلا لـ«الوطن»: «لدي خبرة في العمل النقابي من خلال عضوية مجلس الإدارة لعدة سنوات في مجالس سابقة بالنقابة وفي أتيليه القاهرة، لذلك فأنا على دراية بمشكلات الحركة التشكيلية وأعرف أهمية النقابة بالنسبة للفنانين».

إعادة ترتيب نقابة الفنانين التشكيليين

وعن أولوياته، قال «الصبان»: «على مدار 16 سنة الأخيرة من عمر النقابة حدثت بها أمور إدارية غير سليمة، وفقدت خلالها النقابة قيمتها تماما، لذلك يأتي أهمية إعادة ترتيب البيت الفني للفنانين التشكيليين، وإعادة البناء الداخلي للمقر، ويجب العمل على تنقية جداول العضوية، ومراجعة اللوائح والقوانين التي تم تعديلها بشكل غير سليم، وإنهاء التمييز بين الأعضاء لتكون النقابة لكل الفنانين، ثم العمل على زيادة الموارد المالية بعدة سبل لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء».

صندوق المعاشات والتفاعل الاجتماعي

وعن تنمية موارد النقابة، قال: «عضو النقابة لا يدفع ضرائب للدولة، وسنفعل بند تحصيل نسبة الـ2% من قيمة أرباح الفنانين التشكيليين لصالح النقابة، لضخها في صندوق المعاشات والتفاعل الاجتماعي ما سيكون له مردود مالي وأدبي وسيصنع رواجا للنقابة».