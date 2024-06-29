6 مرشحين على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين.. واستراحة محارب

تتضمن قائمة المرشحين على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين 6 أسماء بارزة، يتنافسون فيما بينهم، وذلك بعد فتح باب الترشح رسميًا في الفترة من 8 حتى 26 يونيو الجاري، على أن يتاح تقديم الطعون والتنازلات، اعتبارًا من الاثنين 1 يوليو حتى 10 يوليو المقبل.

وسيكون الفصل في الطعون وإعلان الأسماء النهائية يوم 17 يوليو المقبل، فيما يحل موعد الانتخابات الجمعة الموافق 16 أغسطس، وموعد الإعادة في 30 أغسطس المقبل.

المرشحون على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين:

1- د. ميرفت مرسي.

2- د. محمد الصبان.

3- د. حمدي أبو المعاطي.

4- د. ميرفت حسن السويفي.

5- طارق الكومي.

6- مختار النادي.

النقيبة الحالية تعلن عدم ترشحها

وكانت الدكتورة صفية القباني النقيبة الحالية للفنانين التشكيليين، قد أعلنت عدم تقدمها للترشح على مقعد النقيب، صفحتها على موقع «فيسبوك»: «تشرفت بأن أكون نقيبًا لدورة كاملة أربعة سنوات، منذ يناير 2020 حتى الآن، نحن في السنة الخامسة حتى إتمام الانتخابات على خير وتسليمها، بإذن الله لمجلس جديد ونقيب جديد خلال أسابيع قليلة».

وأضافت: «أحببت النقابة وسعيت إلى خدمتها بكل ما استطيع ولم ارغب في الترشح فترة أخرى، وعلى الرغم من أن النقابة مكان ترتفع فيه وتزيد علاقاتك الإنسانية بزملائك وتنمو وقد حصدت الكثير من الصداقات والعلاقات الجميلة الطيبة، إلا أنه قد آن الأوان لأخذ استراحة محارب، وإعطاء فرصة لمجلس جديد ونقيب جديد ودماء جديدة لخدمة الزملاء».

وتجري انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين طبقًا لقانون النقابة رقم 83 لسنة 1976، والمعدل برقم 122 لسنة 1983، وطبقًا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة، وفقًا للتعديل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2019 مادة 20، فيما يتم مناقش الميزانية واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.