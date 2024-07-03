«قانونية مستقبل وطن»: على الحكومة فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن المواطن يريد من الحكومة الجديدة أن تكون على قدر من المسئولية لتلبية احتياجات المواطنين، المواطن يترقب ويريد حكومة قادرة على تجاوز المشاكل التي شاهدناها خلال الفترة الأخيرة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأوضح عبد اللطيف، في بيان، أنه يوجد العديد من الملفات التي تتطلب سرعة الحسم للتيسير عن كاهل الفئات البسيطة، المواطن يريد من الحكومة الجديدة في المقام الأول ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، هناك حالة من الانفلات في الأسعار شهدها الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحكومة الجديدة معنية بإيجاد حل لغياب الرقابة بشكل عام ، فالرقابة غائبة عن العديد من القطاعات،حيث أن القطاعات الخدمية جميعها يعانى من عدم وجود رقابة صارمة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الشارع المصرى.

الحكومة الجديدة

وأكد عبد اللطيف ، أن الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة عودة الرقابة في كافة القطاعات والمجالات لضبط حركة البيع والشراء والسير وملف الأسعار، المواطن المصرى أصبح يمتلك من الوعي ما يجعله مؤهلا لتقبل الأضواء شريطة أن يتم إشراكه في الأحداث، واحترام عقلية المواطنين، ولا يفاجئ بقرارات من الحكومة قد تؤثر وتنعكس على الجميع بشكل عام، يجب أن يكون المواطن شريك في القرارات، وأن يتم طرح الملفات والقضايا الكبيرة للرأي المجتمعي.

وقال عبد اللطيف: «نريد من الحكومة الجديدة أن تكون على تواصل دائم مع الجميع، وخلق قنوات تواصل مع كل الفئات، بداية من مواطن الشارع للوقوف على مطالبه، والشرائح المختلفة، صناع، زراعيين، مستثمرين، مثقفين، مفكرين، فنانين، رياضيين..الخ، الجميع لابد ان يكون في الصورة لسرعة اتخاذ القرار وفى نفس الوقت لاتخاذ قرار سليم حتى لا يكون هناك تخبط في القرارات وهو ما قد يتسبب في خلق فجوة بين السلطة التنفيذية والمواطن».