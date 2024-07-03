من جناح بمعرض الكتاب لـ نبتة.. كيف ساهمت الدولة في تعزيز مهارات أطفال مصر؟

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتوفير مناخ مناسب للطفل وتعزيز مهاراته بمختلف المجالات سواء التعليمية أو الترفيهة وغيرها، كانت البداية من جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وصولا لـ«نبتة» بمهرجان العلمين في نسخته الثانية التي تنطلق في 11 يوليو الجاري.

ففي جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كانت هناك العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية التي قدمها المعرض للأطفال الصغار، وأيضا الأطفال ذوي الهمم، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العقلية، بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية.

جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وشهد جناح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب هذا العام فعاليات بشكل أوسع من العام الماضي وذلك حرصا على تحقيق «رؤية مصر 2030» لبناء الإنسان، ولاقت الأنشطة إقبالا كبيرا من قِبل أفراد الأسرة صغارا وكبارا.

فعاليات عديدة كان يتضمنها جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منها مسرح - أراجوز - عرائس - غناء - سيرك وغيرها، فضلاً عن عدد من البرامج مثل لقاء مع رئيس تحرير، وحفلات توقيع للمبدعين الصغار، وتكريم مسيرة أدبية أو فنية للأطفال، وعروض كتب، وحكايات الانتصار، وحكايات سيناوية، ولقاء مع مبدعي المحافظات، ومعارض فنية، وورش فنون تشكيلية، وورش حكى، إضافة إلى وجود شاشة عرض سينمائية لتقديم فيديوهات لأفلام الكارتون، والأغاني، والمسرحيات، والعرائس.

فعاليات مهرجان نتية

ولتنمية الدولة لمهارات الطفل وتعزيزها بشكل أكبر، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق مهرجان «نبتة» للمرة الأولى بمهرجان العلمين، والذي يهتم بشكل أكبر بالطفل والأعمال الفنية الموجهة له.

ورش وفعاليات عديدة يقدمها مهرجان «نبتة»، كما يهتم بصناعة محتوى للأطفال والمراهقين، حيث جرى اختيار الفنان أحمد أمين لرئاسة مهرجان نبتة للأطفال، والذي تنطلق فعاليات دورته الأولى في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس المقبل، وأيضا ستكون هناك العديد من الورش منها ورش للحكي وصناعة الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى ورش لصغار رواد الأعمال، بالإضافة إلى ورش صناعة محتوى للأطفال.

مهرجان نبتة للأطفال سيتضمن تقديم محتوى خاص للأطفال، من خلال: «الأغاني، والأفلام، والمسلسلات، وتصميم مشروعات، بالإضافة إلى كتابة المحتوى»، والأطفال أنفسهم سيكونوا ضمن لجنة التحكيم بجانب مجموعة من الخبراء والشخصيات الهامة ذات الصلة بصناعة محتوى الطفل والنشء، حيث سيحصل الفائزين في المسابقات على عدد من الجوائز المتنوعة.