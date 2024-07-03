قطع المياه عن 11 قرية في المنوفية لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة والعضو المنتدب، قطع المياه غدا في عدد من قرى المحافظة، وذلك ضمن برنامج غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه خلال شهر يوليو الجاري.

مواعيد قطع المياه في المنوفية غدا

وأشارت الشركة إلى قطع المياه غدا لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك في 11 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة، مناشدة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمخابز بتوفير احتياجاتها من المياه لحين عودة الخدمة.

أماكن قطع المياه في المنوفية

وبحسب الشركة، تتمثل أماكن قطع المياه غدا في محافظة المنوفية فيما يلي:

مركز تلا.. كفر ربيع - صفط جدام

مركز بركة السبع.. هورين

مركز قويسنا.. شرانيس - عرب الرمل - العجايزة

مركز أشمون: مجريا

مركز الشهداء: بشتامي

مركز الباجور: القرنين - فيشا الكبرى

مركز منوف: برهيم.