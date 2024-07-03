حياة كريمة ترتقي بأطفال العشوائيات.. أحلامك أوامر

بعد معاناة أطفال المناطق العشوائية سنوات طويلة من الفقر والجهل، جاءت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 لتُبدل حياتهم تمامًا؛ حتى أصبحوا يعيشون حياة آدمية يحصلون فيها على كافة حقوقهم من مسكن آمن ومدارس وملاعب ومسارح.

حياة آمنة

تغيُر كبير عاشه أحمد السيد 10 سنوات، أحد الأطفال القاطنين بإسكان الخيالة، فبمجرد انتقال معيشته هو وأسرته من منطقة الجيارة غير الآمنة إلى الخيالة، وفرت الدولة لهم مسكن متكامل الخدمات فضلًا عن تأسيس مركز شباب لأهالي المنطقة، يسمح لهم بالاشتراك في عدد من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والكونغ فو والكيك بوكسينج: «أول حاجة عملتها لما اتنقلنا للخيالة إني اشتركت في فريق كرة القدم.. ومبسوط علشان فيه حد مهتم بيا وبيتابع التدريب معايا عكس الأول لما كنت بلعب في الشارع».

سعادة بالغة عبّر عنها محمد حسن 12 عامًا بانتقال حياته إلى المساكن الآمنة بالخيالة وفق حديثه لـ«الوطن»، إذ ساعده ذلك على الخروج والتنزه مع أخوته وأصدقائه بحرية دون خوف والدتهم وأهلهم عليهم من الحاق الضرر بهم: «مكناش بنعرف نخرج قبل كدة ولا حتى نروح المدرسة»، كما أكد سعادته باشتراكه في تمرين الكونغ فو في مركز الشباب الملحق بالحي لأنه كان يحلم منذ فترة أن يمارس تلك اللعبة ويصبح بطلًا رياضيًا يحصل على الميداليات والجوائز باسم مصر: «حياتنا اتغيرت وأحلامنا بقت حقيقة».

تحقيق أحلام الأطفال

كانت مكتبة قصر ثقافة الأسمرات هي أكثر ما لفت اهتمام نورهان محمد، 14 عاما، منذ انتقالها إلى حي الأسمرات، إذ كانت تحلم دومًا بامتلاك مكتبة كبيرة تُمكنها من الاطلاع على الكثير من القصص والحكايات حتى بات حلمها حقيقة، كما تنظم المكتبة مسابقات دورية للأطفال لاختبار معلوماتهم وتوزيع الهدايا والمكافآت على الفائزين لتشجيعهم على القراءة.

لم تغفل دور الثقافة الملحقة بالمساكن بديلة العشوائيات الاهتمام بالجانب الترفيهي للطفل، إذ أكدت منة رجب 9 أعوام سعادتها بالفقرات الترفيهية والورش الفنية التي تنظمها مكتبة الأسمرات للأطفال من حين لآخر كفقرة «الأراجوز»، بالإضافة إلى محاضرات التوعية بالأخلاقيات وطرق التعامل: «بنتعلم إزاي نتوضأ ونصلي وإزاي نتعامل مع الناس حوالينا».