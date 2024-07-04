7 خطوات أساسية للحفاظ على عمر محرك سيارتك.. اعرف التفاصيل

يتطلب محرك السيارة اهتمامًا خاصًا، وصيانة دورية لضمان تحويل الوقود إلى طاقة ميكانيكية بكفاءة، و يعتبر المحرك أيضًا أحد أغلى الأجزاء التي قد تتطلب استبدالًا في حالة الإهمال، وكثير من السائقين يسعون لتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر سلبًا على عمر المحرك، في هذا السياق.

توضح «الوطن» 5 خطوات يجب على السائقين اتباعها للحفاظ على محرك السيارة وتجنب تعطله، وذلك استنادًا إلى موقع «motor1»

نصائح للحفاظ على عمر محرك سيارتك

1. تخزين السيارة في مكان بارد وجاف: تجنب ترك السيارة لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، حيث يمكن أن يسبب ذلك ضغطًا على المحرك، ويفضل تخزين السيارة في جراج بارد وجاف، خاصة في المناطق ذات الظروف الجوية القاسية.

2. الحفاظ على نظافة السيارة: تراكم الأتربة والغبار يُمكن أن يحبس الرطوبة ويؤدي إلى التآكل، وغسل السيارة بانتظام يساعد في منع ذلك، ويحافظ على مظهر السيارة وأدائها.

3. تجنب عادات القيادة المجهدة للمحرك: تجنب التسارع الشديد والضغط المستمر على المكابح، وكذلك جر الأحمال الثقيلة، وهذه العادات تضع عبئًا إضافيًا على المحرك وتقلل من عمره، والقيادة الهادئة والمعتدلة تساهم في الحفاظ على المحرك.

4. استبدال فلتر الهواء بانتظام: يمنع فلتر الهواء دخول الغبار والحطام إلى المحرك، وفلتر الهواء المتسخ أو المسدود يقلل من أداء المحرك وكفاءة الوقود، ويُزيد من الانبعاثات، ويُوصى باستبدال فلتر الهواء كل 12000 ميل أو مرة في السنة.

5. تغيير زيت السيارة بانتظام: تغيير زيت المحرك بانتظام يساهم في تشحيم الأجزاء المتحركة ومنع التآكل، والزيت النظيف يُحافظ على المُحرك نظيفًا وباردًا عبر إزالة الأوساخ والحرارة، مما يطيل من عمر المحرك.

6. مٌتابعة نظام التبريد: تأكد من أن نظام التبريد يعمل بكفاءة، حيث يُساعد في الحفاظ على درجة حرارة المحرك المناسبة ومنع ارتفاعها، وفحص مستويات سائل التبريد بانتظام وتغييره حسب توصيات المصنع.

7. استخدام الوقود المناسب: استخدم الوقود المناسب الموصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة، الوقود ذو الجودة العالية يساعد في تحسين أداء المحرك وكفاءته، ويقلل من الرواسب التي يمكن أن تؤثر على أجزائه الداخلية.