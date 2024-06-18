مكون في السلطة يصيب 200 بريطاني بالتسمم.. ووكالة الأمن الصحي تحذر

سلطة ملوثة تحتوي على نوع معين من الخس، تسببت في إصابة أكثر من 200 بريطاني بسلالة نادرة من بكتيريا E. Coli المعروفة بـ«الإشريكية القولونية» أو «العصيات القولونية» المُسببة للإسهال، وحذر مسؤولو سلامة الأغذية من تناول هذا النوع الذي يقف وراء تفشي هذه البكتيريا، في حين لم يتم تحديد كيفية تلوثها بالضبط.

تفشي حالات الإصابة بالإشريكية القولونية

وأصدر مسولو السلامة الغذائية تحذيرات من تناول الساندوتشات واللفائف والسلطات التي تباع في المتاجر، بسبب مخاوفهم من احتوائها على بكتيريا الإشريكية القولونية المنتجة لسموم الشيجا (STEC)، وذلك بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، خاصة أنّها ليست المرة الأولى إذ تشير الدراسات إلى أنّ الخضر الورقية مسؤولة عن نصف حالات تفشي الإشريكية القولونية.

ويعتقد الخبراء أنّ نسيج الخس يجعله أكثر عرضة للبكتيريا، ويزيد من مخاطره أنه يُوضع بين الطعام غير مطبوخ، وبحسب البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية الشهير من جامعة إيست أنجليا: «أثناء ري الخس في مرحلة النمو، تظل المياه الملوثة على أوراق الخس، كما أن السطح الخشن والشمعي للورقة يجعل من الصعب غسل الإشريكية القولونية، أما فيما يتعلق بما إذا كانت الإشريكية القولونية يمكنها الدخول إلى أنسجة الخس، فمن المحتمل أن تتمكن من ذلك».

وبحسب خبير الأمراض المعدية، فإنّ الخطر الرئيسي يأتي من البكتيريا الملتصقة بسطح الورقة، إذ يجري تقشير معظم الخضروات الأخرى أو طهيها قبل تناولها فـ مثلّا الخضروات الأخرى مثل الخيار والطماطم والفلفل قد لا تطهى ولكنها تنمو بعيدًا عن الأرض، لذا فهي أقل عرضة للتلوث.

عدم كفاية تطهير وغسل الخضروات، أحد أسباب تفشي المرض بحسب خبير الأمراض المعدية، إذ دائما ما ينصح بغسل جميع أنواع السلطة جيدًا عن طريق غمرها في الماء البارد، وبالنسبة لتخزين الخضروات يفضل وضع أكياس السلطة في الثلاجة فإذا كانت درجة الحرارة أقل من أربع درجات، فلن تتكاثر البكتيريا بالسرعة نفسها بعكس الطقس الرطب والدافئ الذي يمكن أن يخلق أرضًا خصبة مثالية لانتشار الإشريكية القولونية.

وكالة الأمن الصحي تدق ناقوس الخطر

وتسجل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عادةً حوالي 1500 إصابة مؤكدة بـ إيشيريشيا القولون المعوية النزفية (STEC) في العام، وأطلق المسؤولون ناقوس الخطر بعد إصابة 211 بريطانيًا بالإجهاد خلال الأيام القليلة الماضية، ومن بين هؤلاء، كان هناك 147 في إنجلترا، و27 في ويلز و35 في اسكتلندا، وحالتين فقط في أيرلندا الشمالية، كما تم إدخال ما لا يقل عن 67 شخصًا إلى المستشفى.

ومن بين المصابين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنتين، رغم أن غالبيتهم من الشباب، وقالت وكالة الأمن الصحي إنّها تتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض بشكل أكبر، إذ تعتبر هذه البكتيريا النادرة معدية للغاية، وفي ما يصل إلى 15% من الحالات، يمكن أن تسبب متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS)، وهي حالة تهدد الحياة ويمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي، ويعتبر الأطفال تحت سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه المتلازمة، وقد تصاب نسبة صغيرة من البالغين بحالة مماثلة تسمى فرفرية نقص الصفيحات التخثرية (TTP).

بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة، يمكن أن تشمل هذه الأعراض عدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية أو الرضاعة بالزجاجة وعلامات الجفاف التي تلاحظ من خلال استهلاك عدد أقل من الحفاضات المبللة، ويُنصح كل من البالغين والأطفال بالتوجه إلى الطبيب أو المستشفى فورًا في حال استمروا في القيء لمدة يومين أو أصيبوا بالإسهال لمدة أسبوع، أو في حال معاناة الشخص من الإسهال الدموي أو النزيف من الأسفل.