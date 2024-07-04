مصانع يستكملها كامل الوزير في خطة النقل بالحكومة الجديدة.. توفر آلاف فرص العمل

حددت وزارة النقل، مجموعة من المصانع المُهمة التي يعمل عليها الفريق مهندس كامل الوزير، بعد تجديد الثقة فيه وزيراً للنقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، إذ أكدت حرصها على توطين صناعة النقل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي سيوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

خطة شاملة لتوطين الصناعة

وأكدت في تقرير على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الفريق مهندس كامل الوزير، سيعمل على خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال «مذكرات تفاهم - اتفاقيات الشروط والأحكام - عقود» مع عدد الشركات العالمية وهي كالآتي:

- إنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة.

- التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.

- إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة.

- إنشاء مجمع صناعي متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب.

- التعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية.

- التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي.

- التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه.

- التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق.

- التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة.

- التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنوياً.

- تم إنشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.