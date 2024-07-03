أكرم القصاص: التواصل مع الإعلام ملف مهم أمام الحكومة الجديدة

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أن التواصل مع الإعلام من أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه مع تغيير الوزراء لابد أن تكون العاصمة الإدارية عقل الإدارة وقلبها، موضحًا أن الحكومة تقدم برنامجها وتأخذ الوقت في تطبيقها.

الشعب المصري فاهم وواعي لما يحدث من أزمات

وأشار «القصاص»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أنه لابد على الحكومة الحديث مع المواطنين حتى يتطلع المواطن على الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على أن هذا التغيير الوزاري كبير وضخم ولم يشهده من قبل ويأتي في أخطر مرحلة وأمام الحكومة العديد من التحديات، وليس هناك مجال للخطأ والحكومة مطالبة خلال الفترة المقبلة تقديم برنامج واضح ومخطط.

خارطة للاستثمار في مصر

وأوضح أن الحكومة أمامها ملفات سياسية ولابد أن يكون هناك خارطة للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هناك 3 ملفات في غاية الأهمية بحل مشكلة الطاقة، وإنهاء الانقطاعات المتكررة، والتعليم والصحة والصناعة، بالإضافة إلى استيعاب الحكومة لضرورات الأمن القومي، ولابد أن يكون هناك احتمالات بنود من تغييرات السياسية الإقليمية والدولية والتي فرضت علينا اتعكاسات مهمة.