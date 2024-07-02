أكرم القصاص: هناك تفاؤل بالحكومة الجديدة (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي أكرم القصاص، عن التغيير الوزاري الجديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC».

وقال «القصاص»، إن هناك تفاؤل في الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري الجديد، مشيرًا الى أن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة.

وأضاف: «نقدم التفاؤل فى الأسماء الموجودة، وكانت هناك بعض الأسماء المتوقعة مثل أحمد كجوك وزارة المالية، وهو أحد القيادات المهمة في الوزارة، ونتمنى التوفيق لكل الحكومة».

وتابع: «على الحكومة الجديدة أن تكون مستوعبة لتحولات كثيرة جدًا إقليمية ودولية، وأن تكون مستوعبة لمطالب وشكاوى الناس ورهانات المواطنين، وأن تكون قادرة على التفاعل والتعامل بشفافية مع المواطنين، والرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى الشهور الماضية كان دائمًا يقوم بتوجيه الحكومة بضرورة أن يقوموا بالشرح للمواطنيين وأن يكون هناك توضيح».

وأكمل: «الممارسة العملية هى ما يكشف قدرة الوزير كفرد، والعمل وسط فريق هو الأهم، والحكومة يقع على عاتقها مهام كبيرة».