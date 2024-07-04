«اقتصادية الشيوخ»: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عودة وزارة الاستثمار وضم التجارة الخارجية لها كان أحد مطالب التنسيقية، موجهًا التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله الفترة الماضية، منوها بأن هناك حالة من التفاؤل بالشارع المصري بشكل الحكومة الجديد.

ماذا يريد الشعب من الحكومة؟

وتابع «نجاتي»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، : «الحكومة أقسمت وأدت اليمين الدستورية في ذكرى مجيدة وهي ذكرى 3- 7 وهو ما يلزمها بأن تكون برؤية وقدرة وجراءة 3 يوليو، وهذا ما يأمله الشعب المصري».

وواصل : «هناك تغيير كبير في السياسات الاقتصادية، مشيدا بالاختيارات للمجموعة الاقتصادية سواء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، لاشتراك قياداتهم في عوامل مهمة وهي تخصصهم في السياسات المالية، إضافة إلى كونهم أعضاء مجلس إدارة في البنك المركزي وهو ما يجعل لديهم خبرات في السياسات النقدية»، موضحًا أن وجود مجموعة اقتصادية بهذا الشكل يعطي الأمل بوجود سياسات اقتصادية إصلاحية.

وشدد على أن عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، له دور كبير في جذب الاستثمار الخارجي، إضافة الى حل مشاكل المستثمرين المحليين.