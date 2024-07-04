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كيف تسبب يحيى السنوار في أزمة على الهواء مباشرة؟

كتب:

منى السعيد
05:31 ص | الخميس 04 يوليو 2024
يحيى السنوار

يحيى السنوار

تحت عنوان «السنوار يتسبب في مشكلة على الهواء مباشرة» تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو قديم لقائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.. فما القصة؟ 

لقاء تلفزيوني

وفي مقطع الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا خلال أحد لقاءات التلفزيونية مع يحيى السنوار على أحد القنوات الفلسطينية، كان يتحدث خلالها عن مشكلات قطاع غزة، والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها، وأوقفه المذيع قائلًا: «عذرًا أبو أبراهيم يبدو أنك تسببت في إشكالية كبيرة».

وصمت الحضور لمعرفة الأزمة التي يتحدث عنها المذيع، الذي قرأ رسالة أرسلتها متابعة للقناة باسم «زهرة العمر» قالت فيها: «الأخ أبو إبراهيم هل يرضيك أن جوزي يحبسني أنا والأولاد في غرفة ويسكر علينا الباب عشان يسمعك».

كيف حل يحيى السنوار المشكلة؟

وأجاب يحيى السنوار وهو مبتسم: «لا يرضيني.. وأنا أطلب منه أن يعتذر لها ويتأسف لها وأن يحضر لها هدية تعويضًا عن تلك المشكلة».

وأضاف: «القوارير يجب أن نحطهم بعيننا وندير بالنا عليهم ومنضرهمش بالمرة»

يشار أن اللقاء الذي تداوله رواد السوشيال ميديا كان على قناة الأقصى الفلسطينية، وعرض بتاريخ إبريل 2020.

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بقلم منى السعيد