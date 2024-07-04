تفاصيل أول يوم عمل لوزير الإسكان.. قرارات جديدة وجولات ميدانية

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا برقم 610 لعام 2024 بتعيين المهندسة مروة حسين أمين أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة للتجمع الأول، رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، خلفاً للمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الجهاز السابق الذى تولى مهام رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية.

وقرر تعيين المهندس محمد مصطفى مرسي رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، خلفا المهندس عادل النجار الذي تولى منصب محافظ الجيزة في التشكيل الجديد، والمهندس محمد عبدالله يوسف رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس شريف عبد البديع محمد رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

الوزير يبدأ زياراته الميدانية خلال ساعات

وفي السياق نفسه، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة السابعة صباحا، لمراجعة المشروعات التي تتبناها وزارة الإسكان، والوقوف على موقف كل مشروع على حدة وموعد تسليمه واحتياجات كل مشروع، ومن المنتظر أن يبدأ الوزير زياراته الميدانية خلال الساعات القليلة المقبلة، للتعرف على حجم إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة.

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ جميع المشروعات التي تتبناها وزارة الإسكان، طبقا للمواصفات القياسية وفي المواعيد المحددة سلفا وبأفضل جودة ممكنة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المهندس شريف الشربينى أعلن أن هدفه الوزارة الآن البناء على ما بناه الوزراء السابقين، لتحقيق تنمية عمرانية تليق بالجمهورية الجديدة.