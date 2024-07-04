تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات في رمسيس وسيولة للمتجه إلى المؤسسة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية، اليوم الخميس 4 يوليو 2024.

ويشهد كوبري أكتوبر في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى الوصول لمنتصف كوبري غمرة.

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وتوجد بعض الكثافات النسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية للكورنيش ومن المظلات إلى وسط البلد.

أما المتجه إلى المؤسسة، فإنَّه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات، وفي شارع الهرم، فإن هناك كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، كما يشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات.

وتوجد كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل توجد كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.