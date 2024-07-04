استعدادات مكثفة لإطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي في القاهرة والإسكندرية

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لإطلاق فعاليات المهرجان الصيفي، خلال شهري يوليو وأغسطس في الفترة من الخميس 18 يوليو حتى السبت 10 أغسطس المقبل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

حفلا ت غنائية وموسيقية في المهرجان

وقالت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا، إنّ الفعاليات تتضمن 18 حفلا تقام على 3 مسارح هي «المكشوف - سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) - أوبرا دمنهور» لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة، إضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التي تقدم مختلف ألوان الإبداع، مشيرة إلى أنّ المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار هاني شنودة، ليلتين للموسيقى العربية، فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة، والشيخ محمود التهامي وفرقته.

مسرح سيد درويش يستضيف 4 حفلات

وتابعت بأنّ مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية يستضيف 4 حفلات للفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، والفنانة نسمة محجوب وفرقتها، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب.

وأشارت إلى أنّ مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضي وفرقتها، المنشد وائل الفشني وفرقته، والشيخ محمود التهامي وفرقته، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، إضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية.