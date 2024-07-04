كاتب صحفي: الحكومة عليها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن الحكومة الجديدة ليس لديها رفاهية من الوقت لاتخاذ قرارات بعيدة المدى بقدر ما هي مسؤولة عن إحداث نقلة نوعية في كثير من الملفات، خاصة في ملف الاقتصاد والخدمات، إضافة إلى ملف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على مسارين متوازيين، الأول له شق عاجل يتعلق ببعض القضايا مثل ملف الطاقة، والرقابة على الأسواق والأسعار، وتحسين الخدمات الحكومية، فهذه الأمور تحتاج إلى تدخلات عاجلة وقرارات سريعة.

مسار استكمال المشروعات الكبرى

وأضاف «السعيد»، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المسار الآخر هو المتوسط وبعيد المدى، والذي يعتمد على استكمال المشروعات الكبرى المتعلقة ببناء الإنسان وتحسين خدمات الصحة والتعليم وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.

الحكومة الجديدة لديها خبرة كبيرة

وتابع أن الحكومة الجديدة لديها قدر كبير من الخبرة خاصة في ظل وجود الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، إذ أنه لديه من التصورات ما يمكن أن يبني على ما تحقق خلال الفترة الماضية، وسوف تضيف إليه المجموعة الوزارية الجديدة خاصة المجموعة الاقتصادية.