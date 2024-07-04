شيماء البرديني: السير الذاتية للحكومة والمحافظين تؤكد أننا أمام تطور حقيقي

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ وجود المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية خلال آخر 10 سنوات، يعكس أهمية دورها منذ انطلاق ثورة 30 يونيو حتى اللحظة، مؤكدة أنّ حركة التغيير في الحكومة والمحافظين مُبشرة للغاية، فالوجوه والسير الذاتية والأعمال السابقة تشير إلى أنّنا أمام تطور حقيقي بالنظر لقدرة المرأة على العطاء والإنجاز.

وأشادت البرديني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بالكفاءات النسائية الموجودة في الحكومة، لافتة إلى دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، وإسنادهما إلى الوزيرة النشيطة الدكتورة رانيا المشاط، وهي المشهود لها بالكفاءة على مدار سنوات عملها في الحكومة.

خطوات إيجابية نحو تمكين المرأة المصرية

وأضافت «البرديني»، أنّ كل يوم يشهد خطوات أكثر إيجابية نحو تمكين المرأة المصرية، لافتو إلى أنّ عدد السيدات اللاتي شغلن منصب وزير في الحكومة الجديدة إلى جانب منصب نواب الوزراء فضلا عن عدد منصب مساعد محافظ والمحافظة التي كانت نائب محافظ الإسكندرية، يؤكد قدرة المرأة على تحمل المسؤولية.

تأهيل وتمكين المرأة

وتابعت: «خاضت العديد من السيدات مرحلة التأهيل على مدار السنوات الماضية من أجل التمكين، فالتأهيل مرحلة مهمة للغاية، وبعدها التمكين للتحقق من الأهداف والرؤى والمشروعات ورؤيتها في حيز التنفيذ».