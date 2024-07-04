خدمات جديدة تقدمها «تعليم الكبار».. محو الأمية الرقمية وفهم التكنولوجيا

قال الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إنه لابد من تطوير العديد من المفاهيم المرتبطة بالتعليم والاهتمام برفع الوعي وتثقيف الإنسان، لافتا إلى أهمية تطوير مفهوم محو الأمية عبر تنمية القدرات والتوعية والتثقيف، وهي أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة تعليم الكبار.

«عبد الواحد»: محو الأمية تتجاوز تعليم القراءة والكتابة والحساب

وتابع «عبد الواحد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة قناة dmc، أنَّ محو الأمية وبرامجها لا تقتصر على تعليم القراءة والكتابة والحساب فقط، والمناهج القائمة نعمل على تطويرها في هيئة تعلم الكبار بإضافة جوانب تثقيفية وتوعوية للتفاعل مع قضايا المجتمع وغرس الولاء والانتماء والتعايش الرقمي والتعامل مع الرقمنة.

مناهج تكنولوجية وتثقيف توعوي للكبار بالندوات

وأكد: «نعمل على وضع مناهج تساعد الكبار على فهم التكنولوجيا والتعامل مع وسائل الرقمنة المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي على سبيل المثال، كما نظمنا ندوة توعوية بمحافظة المنيا عن إنجازات الدولة المصرية حضرها أهالينا من أبناء المنيا».