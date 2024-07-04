أسعار اللحوم اليوم الخميس 4 يوليو 2024.. متوسط كيلو البتلو بـ405 جنيهات

سجلت أسعار اللحوم اليوم الخميس 4 يوليو 2024 استقراراً في مختلف الأسواق المحلية، إذ سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر للمستهلك 405 جنيهات، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

واستقرت أسعار اللحوم اليوم، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الخميس 4-7-2024 في مصر بالنسبة للمستهلك، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو اللحوم اليوم للمستهلك

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق بالنسبة للمستهلك كما يلي:

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في مصر للمستهلك 392.61 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في مصر للمستهلك 383.17 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز كبير في مصر للمستهلك 349.69 جنيه.

سعر اللحوم اليوم

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر للمستهلك 405 جنيهات.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر للمستهلك 381.49 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق 383.58 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في مصر للمستهلك 411.85 جنيه.