شروط الالتحاق بمعهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 2024

حدد معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت شروط الالتحاق 2024، موضحا عبر موقعه الإلكتروني أن ترشيح الطالب للمعهد يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول، ما لم يصدر قرار من وزير التعليم بغير ذلك، والتحويلات من المعاهد الأخرى والجامعات المصرية والأجنبية بشرط الحصول على المؤهل المناسب والحد الأدنى إذا كان القبول في المستوى الأول.

قبول الطلاب بمعهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا

وأكد المعهد أنه يمكن قبول تحويل طالب بالمستوى الأعلى من الأول بشرط إجراء مقاصة علمية للطالب عن طريق المعهد يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وبالنسبة لقبول الطالب، يقبل بالمعهد الطلاب الحاصلين على المؤهلات الآتية:

- الثانوية العامة المصرية علمي رياضة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية

- الثانوية الصناعية نظام ثالث وخمس سنوات

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية

وأكد معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا، أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة واللغة العربية والإنجليزية هما لغتا التعليم بالمعهد ويكون أداءالإمتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ويجوز فى أحوال خاصة لعميد المعهد أن يرخص للطالب الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى المرشد الأكاديمى للطالب.

- القيد للطالب الجدد يجرى خلال أسبوعين قبل بدء الفصل الدراسى الأول بعد استيفاء شروط القيد وسداد الرسوم المقررة

- التسجيل لأي مرحلة خلال أسبوعين قبل بدء أي فصل دراسي

- يعتبر التسجيل بالفصل الصيفى اختياريا للطالب

مصروفات معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا

من المقرر أن تُعلن إدارة المعهد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة.