شروط الالتحاق بمعهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة 2024

حدد معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، شروط الالتحاق 2024، مشيرا عبر موقعه الإلكتروني إلى أن مدة الدراسة 4 سنوات، بالنسبة لشعبتي «علوم الحاسب – الإدارة ونظم المعلومات»، و5 سنوات بالنسبة للشعبة الهندسية، وهناك مجموعة متنوعة من التخصصات مثل شعبة علوم الحاسب والإدارة ونُظم المعلومات الهندسة.

شعبة علوم الحاسب

تقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

شعبة الإدارة ونُظم المعلومات

- الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

- الثانوية التجارية نظام 3 سنوات

- الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية

- الثانوية الفنية للإدارة والخدمات

- الثانوية التجارية 5 سنوات.

شعبة الهندسة

- الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية

- الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات «بحد أدنى 75 % من المجموع المواد الكلي»

- دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات «بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات»

- المعاهد الفنية الصناعية «بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات»

يمنح معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب، درجة البكالوريوس فى شعب التخصص، وبالنسبة للدراسة باللغة الإنجليزية يُقبل بها الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس اللغات وغير اللغات بحد أدنى 75% فى اللغة الإنجليزية.

مصروفات المعهد

من المقرر أن تُحدد إدارة المعهد، المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب إعلان تنسيق القبول من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.