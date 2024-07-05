10 أشياء في حياتك احذر مشاركتها مع الآخرين «تحت أي ظرف».. كيف تفعل ذلك؟

بعد سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي، بات العالم أشبه بمسرح مفتوح، تعرض خلاله تفاصيل الحياة بشكل شبه كامل، ليصبح الحفاظ على خصوصية بعض الجوانب من الحياة أمرًا ضروريًا، إذ يقول خبراء علم النفس إن ليس كل ما نُفكر فيه أو نفعله يجب أن يُشارك مع الآخرين، فما بين مشاركة أفكارنا وأسرارنا وبين التكتم والانعزال، تقع منطقة رمادية تُحدد الحدود الشخصية وتُنظم العلاقات مع من حولنا.

بحسب تقرير مفصل في هذا الشأن، أفردته صحيفة «HackSpirit»، فإن الأحلام الكبرى يجب أن تكون في طي الكتمان، حتى تكتمل، فالأهداف الشخصية الكبيرة التي تسعى لتحقيقها في الحياة، قد تحتاج إلى حماية ودعم داخلي قبل مشاركتها مع الآخرين، من أجل التركيز عليها لا على آراء المجتمع المحيط بها، الأمر الذي قد يتسبب في تشتت.

الأزمات العائلية تأتي ضمن القائمة

قضايا العائلة قد تكون حساسة وتتطلب خصوصية لحلها وتجنب تعقيد الأمور، ففي بعض الأوقات تدخل أطراف خارجية قد يصبح سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة.

من الضروري أيضًا عدم البوح بالخطط المالية الشخصية، أو أي تفاصيل حول الدخل والنفقات الشخصية، حيث يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى مشاكل مالية أو استغلال.

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للمشاعر الداخلية والتجارب العاطفية الشخصية، التي قد تكون حساسة وتحتاج إلى مساحة للنمو والشفاء، الأمر ذاته بالنسبة للأمور الصحية الحساسة، فلا تقدم أي تفاصيل حول حالتك الصحية أو أمور طبية خاصة قد تتطلب خصوصية تامة.

المشاكل الزوجية تأتي ضمن أهم النقاط في تلك القائمة، فيجب عدم البوح بتفاصيل حول علاقتك الزوجية والمشاكل التي تواجهها، إذ يجب التعامل معها بحرص دون نشرها للجميع.

يجب عدم مشاركة التفاصيل الشخصية للعمل، أو منح الآخرين معلومات دقيقة حول مشروعك أو عملك الشخصي قد تكون حساسة من حيث المنافسة أو التعاطف، إلى جانب ذلك تجارب الطفولة الصعبة، مثل ذكرياتك الشخصية وتجاربك الصعبة في الطفولة، حيث قد تحتاج إلى مساحة آمنة للتعامل معها.

ينصح بعدم مشاركة الأمور القانونية الشخصية أو قضايا قانونية شخصية قد تؤثر على خصوصيتك أو حقوقك، وتحتاج إلى استشارة قانونية قبل الكشف عنها، الأمر ذاته بالنسبة لتفاصيل عن معتقداتك الدينية أو تجاربك الروحية الشخصية، حيث قد تكون مهمة لك وتحتاج إلى احترام وتقدير.