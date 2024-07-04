4 أشياء احذرها عند حجز إقامة عطلة صيفية في المدن الساحلية إلكترونيا

مع بدء الإجازة لصفوف النقل المختلفة، يبدأ الآباء في التجهيز للسفر لقضاء عطلة صيفية في إحدى المدن الساحلية للاستمتاع بوقت مميز برفقة الاسرة والأبناء، ما يجعلهم يلجؤون إلى بعض شركات السياحة التي تساعدهم على حجز الشاليهات أو الشقق أو الغرف في الفنادق، فضلا عن تنظيم برنامج يومي للزيارات والشواطئ التي يمكن الذهاب إليها.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض المسافرون إلى عدم صدق تلك الشركات في الخدمات المقدمة، وقد يصل الأمر إلى تعرضهم للنصب، ونوضح من خلال هذا التقرير 4 أشياء يجب اتخاذ الحذر منها عند حجز لإقامة للسفر لقضاء عطلة صيفية في المدن الساحلية، وفق منظم الرحلات في إحدى الشركات السياحية محمد هاني، كالتالي:

4 أشياء احذرها عند حجز إقامة عطلة صيفية في المدن الساحلية

حذر منظم الرحلات محمد هاني الراغبين في حجز إقامة عطلة صيفية من عدة أشياء يجب تجنبها، وتتمثل في الآتي:

1- تجنب الحجز من المواقع الإلكترونية غير المعروفة، إذ أن هناك الكثير من المواقع المعروفة والمشهورة والتي يمكن حجز الإقامة في الفنادق أو حجز الشاليهات من خلالها، لذلك يجب أن تتم عملية الحجز من خلال تلك المواقع، كما يجب أن يتم التأكد أنها الأصلية وغير مقلدة.

2- تجنب الحجز مع الأشخاص المبادرون بالاتصال أو بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف أو السوشيال ميديا، إذ يجري المحتالون تلك الأشياء مع عرض عروض مغرية للغاية على الراغبين، سواء كان ذلك بحجز عدد أيام ليس بقليل او بعرض تخفيض كبير في الأموال المدفوعة، ويجب أن يقوم الراغب في الحج بالبحث عن الجهات الموثوقة للحجز من خلالها.

3- في حالة تأكّيد الحجز وطلب صاحب الشركة لإرسال النقود أونلاين أو عبر أحد منصات التحويل مثل إنستا باي، يجب أن يتمّ الاحتفاظ بإيصال الدفع الإلكتروني، حتى يستطيع الوصول للشخص المرسل له الأموال في حال كان محتالا.

4- عند اتخاذ قرار الحجز مع شركات السياحة يجب أن يبحث الراغب في الحجز جيدا عن الشركة، مع الاطلاع على «الريفيوهات» الخاصة بالحجز من خلال تلك الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.