إحباط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار شرم الشيخ

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد لطفي عامر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، ومحمد يوسف عبد النبي كبير باحثي مدير إدارة جمرك تفتيش الركاب «الوردية الأولى»، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار شرم الشيخ

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة بيجاسوس رقم «pc 632» القادمة من إسطنبول، اشتبه هشام أحمد مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية في راكبة تحمل جنسية أجنبية، أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X- Ray بمعرفة محمد علي أبو المعاطي، وأيمن أبو الفتوح، مأموري الفحص، ومحمد توفيق مدير الإدارة، تلاحظ وجود كثافات عضوية مخبأة بقاع الحقيبة.

وكلف عمرو مبروك رئيس القسم والمشرف على الصالة، هشام أحمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود فاصل خشبي «قاع»، به أكياس مفرغة الهواء، بأسفل قاع الحقيبة، وعدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة، بداخلها أقراص يشتبه أن تكون من مواد مخدرة، بالعرض على المقدم محمد عبد السلام رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشرم الشيخ، أفاد بأن الأقراص تحتوى على مواد مخدرة.

وشكل محمد يوسف عبد النبي مدير الجمرك، لجنة جمركية لجرد وعد الأقراص المضبوطة من محمود صبري بإدارة الأمن الجمركي، وعمرو نادي طه ومصطفى رسمي، وأحمد محمد عادل، فتبين وجود أكثر من 20 ألف قرص مخدر متنوع مختلف الأشكال داخل تلك الأكياس، كما جرى تشكيل لجنة جمركية لتحريز المضبوطات، من يوسف محمود الشحات، وهاني نادي وأحمد محمد عبد الحافظ، تحت إشراف مصطفى عبد الحميد طه.

وقرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2024، وتحريز المضبوطات.