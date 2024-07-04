المتحدث الرسمي لمهرجان العلمين عن شراكته مع هيئة الترفيه: مثمرة وتستحق المشاهدة

قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين في نسختة الثانية، إن الشراكة مع هيئة الترفيه في الدورة الثانية هي شراكة مثمرة للغاية «اللي هيحضر فعاليات المهرجان هيشوف إن المنتجات المعروضة أد إيه قيمة وتستحق، ومبذول فيها مجهود كبير جدا»، وذلك بعدما أعلن القائمون على مهرجان العلمين في المؤتمر الخاص، والمقرر إقامته يوم 11 يوليو الجاري، عن الشراكة مع هيئة الترفيه السعودية.

مهرجان العلمين سيقدم فاعليات مختلفة في دورته الثانية

وأضافت عبد الوهاب في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين سيقدم فاعليات مختلفة في دورته الثانية من خلال مشاركته ضمن موسمي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أنه تم الكشف في المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين عن مشاركة هيئة الترفيه ضمن فعاليات مهرجان العلمين هذا العام بـ7 عروض مقسمة ما بين 4 عروض مسرحية و3 حفلات، فضلا عن مشاركة مهرجان العلمين بعرضين في المملكة العربية السعودية.