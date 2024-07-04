سلوى عثمان: مصر هوليود الشرق ومهرجان العلمين يدعو للفخر

أعربت الفنانة سلوى عثمان عن شعورها بالفخر لنجاح مهرجان العلمين في دورته الأولى العام الماضي، الذي كان بمثابة تحديًا كبيرًا، لكنه نجح بجدارة في جذب أنظار العالم والمستثمرين لتلك البقعة الساحرة من أرض مصر، خاصة أنها تزينت بالعديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية.

سلوى عثمان: مهرجان العلمين ويدعو للفخر

وأضافت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مهرجان العلمين راقي للغاية، ويدعو للفخر كونه يحدث على أرض مصر، لافتة إلى أنّ مصر دائمًا صاحبة الريادة في التطور بالفن خاصة أنها «هوليود الشرق»، مشيدة بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها الشركة المتحدة هذه الدورة، بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين، وأنها ليست جديدة على مصر في احتضان جميع الدول العربية.

آخر أعمال سلوي عثمان

جدير بالذكر أنّ الفنانة سلوى عثمان حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي وترند جوجل طوال فترة عرضه، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، كما تشارك في بطولة مسلسل الوصفة السحرية، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC ومنصة WATCH IT