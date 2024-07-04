استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم.. ما السبب؟

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، وذلك بعد أن أدت البيانات الأمريكية الضعيفة إلى زيادة رهانات الأسواق بأن البنك الفيدرالي الأمريكية سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من العام، في حين ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف لتسجل أعلى مستوى عند 2362 دولارا، إذ يتداول السعر حاليا عند المستوى 2358 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2356 دولارا للأونصة.

تراجع أعداد الوظائف الجديدة

ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى في 10 جلسات عند 2365 دولارا للأونصة، ويغلق فوق منطقة المقاومة 2340 – 2350 دولار للأونصة مما يزيد من زخم الصعود للمعدن النفيس، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتصدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو، لتظهر تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة.

البيانات الأمريكية تؤثر على الدولار

وتسببت البيانات الأمريكية الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي ساعد على دعم أسعار الذهب الذي ارتفع يوم أمس ليتجاوز منطقة المقاومة التي حدت من صعود السعر منذ الأسبوع الماضي.

وقرب نهاية جلسة الأمس صدر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اعترف أعضاء البنك بأن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتباطأ وأن ضغوط الأسعار تتضاءل، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بتخفيضات أسعار الفائدة.

وترى الأسواق المالية الآن نسبة تقترب من 70% أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام بداية من شهر سبتمبر المقبل، بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الذين يشيرون إلى خفض الفائدة مرة واحدة فقد قد تكون في شهر ديسمبر.

واليوم تغيب الأسواق المالية الأمريكية بسبب عطلة، ما قد يقلل من أحجام التداول، وبالتالي قد يشهد الذهب المزيد من التذبذب حول مستويات اغلاق الأمس ليستمر في تجميع الزخم الكافي للصعود.