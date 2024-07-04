إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعقد أهم جلساته البرلمانية، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم الاثنين المقبل بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة برئاسة وكيل المجلس

تأتى أهمية هذه الجلسة البرلمانية المرتقبة في ضوء استعراض بيان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكـومة، والذي يتطلع الكثيرين إلى سماعه لترجمة تكليفات القيادة السياسية ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين.

استعدادات مكثفة لجلسة بيان الحكومة

وأبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحضور باكرًا لحضور الجلسة والتي ستبدأ 11 صباحًا، وسط توقعات بحضور عدد كبير من الوزراء بحكومة مدبولي.

آليات عمل اللجنة البرلمانية لمناقشة بيان الحكومة

قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ«الوطن» إنَّ هذه الجلسة ستشهد عقب الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، ويتم تشكيل اللجنة من المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وأوضحت المصادر أنَّه من المتوقع أن يتمّ عرض هذا التقرير على مجلس النواب منتصف شهر يوليو الجاري.

وجوب حصول برنامج الحكومة على ثقة أغلبية البرلمان

ووفقًا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصوت المجلس على القرار في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، ويتعين ذلك خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.