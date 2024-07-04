دينية «حماة الوطن»: تعيين «الأزهري» وزيرا للأوقاف يعزر الوسطية والاعتدال

هنأ الشيخ أحمد تركي، أحد شيوخ الأزهر الشريف والأمين الحالي للشؤون الدينية بحزب «حماة الوطن»، الدكتور أسامة الأزهري على ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي به، وتعينه وزيرًا للأوقاف.

تعيين «الأزهري» وزيرا للأوقاف يعزر الوسطية والاعتدال

وأكد تركي، أنّ المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق تغيير إيجابي في الخطاب الديني، مؤكدا أن أمانة الشؤون الدينية تبارك هذا التعيين، وترى فيه خطوة مهمة نحو تعزيز الوسطية والاعتدال في الفكر الديني.

وأشار نصير إلى أن التحديات التي تواجه تغيير الخطاب الديني تشمل محاربة التطرف، وتعزيز الفهم الصحيح للدين، ونشر قيم التسامح والتعايش بين جميع فئات المجتمع، كما أن التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية يعتبر مفتاح النجاح في تحقيق هذه الأهداف.

مواجهة ترميز الجماعات المتطرفة للشخصيات التاريخية والمعاصرة

وأوضح أن، المرحلة المقبلة تتضمن مواجهة ترميز الجماعات المتطرفة للشخصيات التاريخية والمعاصرة، وتسجيل الردود على الشبهات والإشاعات، ونشر محاضرات ودروس عن مصر ومكانتها في القرآن والأديان، وتدريس مادة عن الولاء والانتماء الوطني، ومتابعة وتدريب الفئات التي تتعامل مع الشباب.

واختتم نصير تصريحه بالتأكيد على دعم حزب حماة الوطن الكامل لجهود الدكتور أسامة الأزهري، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد والمخلص لتحقيق التغيير المنشود في الخطاب الديني بما يخدم الوطن والمواطن.