«طايرين في السما».. قفزات مذهلة بالمظلات تجذب الأنظار لمهرجان العلمين

تحتضن أذرعهم السماء يؤدون رياضتهم بانسيايبة شديدة في حركات ترفع نسبة الإدرينالين، يتساءل المشاهدون كيف لهؤلاء الناس التحكم في النفس وأداء مثل هذه الحركات بينما لا يمنعهم من السقوط أرضًا غير معدات بسيطة؛ كل هذا من خلال لقطات خاطفة للاعبي رياضة القفز بالمظلات، وثقتها كاميرا «القاهرة الإخبارية» وظهرت عبر مقطع فيديو قصير لـ«الإخبارية» على منصة «إكس» ضمن الكشف عن تفاصيل وفعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

رقصات مذهلة بالمظلات

خلال تغطية استعدادات مهرجان العلمين، والحديث عن المهرجانات الفرعية مثل مهرجان نبتة للأطفال، الموسيقى، والرياضة عرضت «القاهرة الإخبارية» لقطات ساحرة من استعراض مذهل أداه لاعبو المهرجان في السماء.

بعض المشاهد ظهر فيها لاعبو القفز من المظلات كأنهم رواد فضاء، يتراقصون بخفة، غير مبالين للأرض التي تظهر من مسافات بعيدة جدًا، وخلال العرض، تحدثت مراسلة «القاهرة الإخبارية» شروق وجدي، عن فعاليات المهرجان وأنه في نسخته الثانية يضم أكثر من 45 فعالية تنوعت بين الرياضة، الموسيقى، الطعام وغيرهم.

معلومات عن رياضة القفز بالمظلات

وبعد ظهورها في مهرجان العلمين، لا يعني القفز بالمظلات مجرد السقوط من الطائرات؛ لكنه مغامرة، فكل قفزة مظلية تتكون من ثلاث مراحل كالتالي:

السقوط الحر

فتح المظلة

الهبوط.

وكل مرحلة فريدة من نوعها، بدءًا من السقوط الحر الذي يضخ الأدرينالين في كامل أنحاء الجسم إلى الحماية بالمظلة من البداية، ويميل بعض الأشخاص إلى أن تكون بداية القفزة مليئة بالإثارة، بينما يستمتع آخرون عندما يكونون تحت مظلة عاملة وينزلقون عبر السماء.

وهناك نوع من القفز بالمظلات ببدلة الطيران المجنحة، وهذه الملابس تسمى بدلات السناجب؛ إذ يرتدي طيارو القفز بالمظلات هذه البدلات للحصول على مزيد من الزخم للأمام في السقوط الحر، وفقًا لدليل معلومات القفز بالمظلات التابع لجمعية المظلات الأمريكية (USPA)، يجب أن يجتاز اللاعب 200 قفزة على الأقل قبل أن يتمكن من أداء أي قفزات ببدلة الأجنحة.