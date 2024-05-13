أمريكي بعمر 106 أعوام يستعيد لقبه في القفز بالمظلات: «لم أفقد الشغف»

في عام 2020 استطاع رجل من تكساس يدعى «ألفريد آل بلاشكي» دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية محققًا لقب أكبر قافز مظلات في العالم، بعدما قفز من الطائرة بالمظلة «ترادفيا» احتفالاً بتخرج حفيديه التوأم من الكلية، كان عمره آنذاك يبلغ 103 أعوام و181 يومًا، وبعدها بعامين خطفت اللقب منه امرأة سويدية بعمر 103 أعوام و259 يومًا، لذلك تعهد المعمّر الأمريكي باستعادته منها.

استعادة لقب أكبر قافز مظلات في العالم

«إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع فعل ذلك، فأنت تقلل من شأن نفسك»، ذلك ما قاله «ألفريد آل بلاشكي»، بعدما تمكن من الهبوط بمظلته على ارتفاع 9000 قدم بشكلٍ آمن، مستعيدًا بذلك لقب «أكبر قافز مظلي في العالم» وخلال حديثه لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أكد أن الجميع أكثر قدرة مما يعتقدون، وكل ما علينا فعله هو اتخاذ القرار لكي نحقق ما نحلم بالوصول إليه.

رسالة رجل تعدى سن المئة

بوجهٍ مبتسم وروح قادرة على المثابرة والتحدي أوضح المعمّر الأمريكي في حديثه لصحيفة «الجارديان» أنه لم يمارس القفز بالمظلات في شبابه، وإنما السبب فيما يفعله حاليًا هو البحث عن قيمة لحياته بأن يصنع شيئًا يجعله فخورًا بنفسه، مضيفًا أنه لا يقفز بالمظلة إلا إذا كان ذلك للاحتفال بأعياد ميلاد أحفاده أو تحقيق أرقام قياسية عالمية، التي وصفها بالحلم الذي تحقق بعد بلوغه سن المئة، إلا أنه لم يفقد الشغف حتى الآن.