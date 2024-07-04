وزير الاتصالات يكلف عبده علوان بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة البريد

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتكليف عبده سيد على حسن علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اعتبارًا من 3 يوليو 2024.

ويأتي ذلك لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة خلفًا للدكتور شريف فاروق الذي تولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية.

خبرة كبيرة في البريد

وخلال فترة عمله بالهيئة القومية للبريد على مدار 35 عاما؛ تقلد عبده علوان العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير العمل بعدد من القطاعات في الهيئة القومية للبريد، كما ساهم في تمثيل الهيئة في العديد من المحافل المحلية والدولية.