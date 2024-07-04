أمين تنظيم «الجيل» يشيد بتشكيل الحكومة والمحافظين: يضم خبرات وطنية وشبابية

أشاد أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بتشكيل الحكومة، إذ تضم كفاءات وطنية ينتظر منها أن تقدم الكثير للشارع المصري، خاصة في ملفات الاقتصاد وبناء الإنسان التي يجب أن تحظى بأولوية لدى الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أنَّ التشكيل الحكومي الجديد جاء مجددا لآمال الكثيرين في الشارع المصري وفي الأروقة السياسية والحزبية.

وأعرب «محسن»، في تصريح لـ«الوطن» عن ترحيبه بتولي الفريق كامل الوزير ملف الصناعة عبر تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وإسناد حقيبة الصناعة له، لافتًا إلى أنَّه يؤكد دخول الصناعة المصرية لمرحلة جديدة من الاهتمام ورؤية اكثر تكاملا وتضافرا لجهود مؤسسات الدولة في ذلك الملف.

أهمية تطوير مفهوم ورؤية الدولة للقضية السكانية

وأشار إلى أهمية تطوير مفهوم ورؤية الدولة للقضية السكانية واستحداث منصب نائب رئيس وزراء «للتنمية البشرية» إلى جانب تعيين نائبا لوزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، وماله من تأثير على طريقة تعامل الدولة مع قضية تحسين الخصائص السكانية بعد عقود طويلة كانت الدولة تتعامل معها كمشكلة وليست فرصة وهو ما جاء متوافقا مع رؤية حزب الجيل الديمقراطي والتي طرحها بالحوار الوطني المصري.

عودة وزارة الاستثمار

وأكّد أهمية عودة وزارة الاستثمار التي تولاها حسن الخطيب، معتبرًا ذلك تصويب لمسار لم يكن له ما يبرره وعانى منه المستثمرين المصريين والأجانب وصنع معوقات إدارية على مناخ الاستثمار في مصر لذلك نشيد بعودة وزارة الاستثمار للتعديل الحكومي الجديد.

واعتبر اختيار المستشار محمود فوزي على رأس وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، تكليلا لجهود كل المشاركين بالحوار الوطني وينبئ ويبرز ويجسد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني ومخرجاته التي نعتقد أنها ستكون على رأس أولويات المستشار محمود فوزي، وكذلك التأسيس لملامح مرحلة سياسية جديدة ومساحات مشتركة اكثر اتساعا من الجميع للتوافق الذي يحيط بشخص الوزير المخضرم.

وأثنى أمين تنظيم حزب الجيل على تشكيل المحافظين الذي تضم خبرات وطنية كبيرة، كما كان للشباب نصيب كبير في التشكيل، فضلا عن نواب المحافظين الذي أغلبهم من الشباب، إلى جانب التوسع في تمكين المرأة.