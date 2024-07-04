وكيل «خارجية الشيوخ»: الشعب يترقب نجاح الحكومة في ضبط الأسعار

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، تعكس تطلعات الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء.

الشعب يترقب نجاح الحكومة الجديدة في ضبط الأسعار

أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشعب يترقب نجاح الحكومة الجديدة في ضبط الأسعار بالسوق، بالإضافة إلى حل أزمة انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن تعيين مستشارين ومجموعات عمل لكل مجموعة اقتصادية، كان أمرًا مهمًا وطالبت به العديد من الأطراف، متوقعة أن يكون له مردود كبير في القضية الاقتصادية، من خلال وضع حلول ابتكارية للقضايا التي تواجه مصر.

وأضافت أن تعيين الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزارة النقل، ووزيرًا للنقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، يُعد خطوة مهمة من شأنها تفعيل ملف الصناعة وجلب العملة الصعبة، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وحل العديد من المشكلات.

وأشادت «سليمان» بتعيين المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرة إلى نجاحه في هذا المجال خلال الحوار الوطني في الفترة الماضية، مؤكدة أن التواصل بين القوى السياسية أمر مهم، ومطلوب من القوى السياسية التفاعل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.