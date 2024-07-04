أسعار الحديد اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 4-7-2024، نحو 38 ألفًا و100 جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري، وفق المعلن من المصانع والشركات وبوابة الحكومة التابعة لمجلس الوزراء، ويباع طن الحديد الاستثماري للمستهلك بنفس السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل.

أسعار الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 42 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و800 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 38 ألفا 750 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة

- سجل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و650 جنيها للطن للمستهلك شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

-استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 ألفا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 40 ألفا و300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.