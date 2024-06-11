قدم الآن.. تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024 لطلاب 3 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024/2025 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية الدور الأول بنين فقط، وكذلك طلاب الشهادة الأزهرية مبصرين فقط، بينما لا تقبل طلاب الإعدادية المهنية، أو الدمج.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدرسة المياه 2024 لطلاب 3 محافظات، فضلًا عن الإجابة عن كافة أسئلة الطلاب حول مدرسة الصرف الصحي بعد الإعدادية، متضمنةً مصاريف مدرسة المياه، وشروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك اختبارات مدرسة المياه.

مدرسة المياه بتاخد من مجموع كام؟

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، تفاصيل الحد الأدنى للقبول في تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2024 لطلاب 3 محافظات وهي «الجيزة، والفيوم، والقليوبية» موضحةً أنّ الحد الأدنى للقبول من الشهادة الإعدادية 260 درجة، بينما الإعدادة الأزهرية 455 درجة بنسبة 93%.

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

وفيما يخص شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي فإنّها تتضمن الآتي:

- التقديم إلكترونيًا في الفترة من الأحد 23 يونيو الجاري وحتى الخميس 11 يوليو المقبل.

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الجاري.

- أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الحد الأدنى للقبول فأعلى، على أن تكون هناك أولوية للمجموع الأعلى.

- الحصول على الصف الأول والثاني الإعدادي من نفس المحافظة التي بها محل إقامة الطالب.

- اجتياز اختبارات القبول، والقدرات، والمقابلات الشخصية.

- قبول طلاب القليوبية من إدارات القناطر الخيرية، وطوخ، وقها فقط.

- الحصول على درجة 60% فأعلى في كل مادة من اختبارات القبول.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في تاريخ 1 أكتوبر 2024.

- أن يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب التحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها.

ضوابط تنسيق مدرسة المياه 2024

ومن المقرر إعلان الأسماء المرشحة لإجراء اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة يوم 14 يوليو المقبل، من خلال الضغط «هنا».

وتجرى اختبارات القدرات التحريرية للطلاب المرشحين، في تمام الساعة 8:00 صباحًا وفقًا لأعلى مجموع للطلاب المتقدمين، وتعقد الامتحانات في المواعيد المحددة ولمرة واحدة فقط.

الأوراق المطلوبة لتنسيق مدرسة المياه 2024

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لتنسيق مدرسة المياه 2024 فإنّها تتضمن الآتي:

- أصل الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح.

- حافظة أوراق بلاستيكية.

- أصل الشهادة الإعدادية الوجهين وبيان النجاح للصف الأول والثاني الإعدادي.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة وعليها صور شخصية موقع عليها من ولي الأمر.

- أصل شهادة الميلاد حديثة للمتقدم.

- صورة شخصية للطالب مدون عليها اسم الطالب.

اختبارات مدرسة المياه 2024

وفيما يخص اختبارات مدرسة المياه 2024 فإنّ اختبارات القدرات التحريرية، تعقد في الثامنة صباحًا وفقًا لأعلى مجموع لمرة واحدة فقط لطلاب الجيزة يوم الثلاثاء 16 يوليو المقبل، ولطلاب الفيوم يوم الأربعاء 17 يوليو، ولطلاب القليوبية يوم الخميس 18 يوليو.

وتجرى المقابلات الشخصية والامتحان الإلكتروني للطلاب الذين جرى ترشيحهم وفقًا لأعلى مجموع من المتقدمين من الجيزة يوم السبت 27 يوليو، والفيوم والقليوبية يوم الأحد 28 يوليو.

مصاريف مدرسة المياه 2024

وتبلغ مصاريف مدرسة المياه 2024 نحو 150 جنيهًا للعام الدراسي الواحد.