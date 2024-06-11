«مياه الجيزة» تعلن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الفنية من خريجي الإعدادية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قبول دفعة جديدة في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، لحملة شهادة الإعدادية لعام 2024 من أبناء محافظات القليوبية والجيزة والفيوم،

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة دور أول بنين فقط عام 2024، بحد أدنى 260 درجة، ومن حملة الشهادة الإعدادية 2024 للتعليم العام والإعدادية الأزهرية بحد أدنى 455 درجة، بينما لا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية وطلاب الدمج.

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب بالجيزة:

- يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالجيزة من 23 يونيو حتى 11 يوليو، عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

- يجب اختيار طلب الالتحاق وتحميل صورة شخصية للمتقدم.

- يشترط لطلاب الإعدادية العامة القبول لنفس العام 2024، وأن يكون مجموع الدرجات كحد أدنى 260 درجة، مع الأولوية لأعلى مجموع، ويجب حصول الطالب على الصف الأول والثاني الإعدادي من نفس المحافظة.

- بالنسبة لطلاب الشهادة الأزهرية، يجب أن يكون مجموعهم في الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 حوالي 93%، وتقبل نسبة 5% منهم بعد القبول لكل محافظة، مع تطبيق نفس شروط القبول لطلاب الإعدادية العامة.

النطاق الجغرافي للقبول في مدرسة مياه الشرب بالجيزة

أوضحت الشركة أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا من محافظات:

- الجيزة وضواحيها.

- الفيوم.

- القليوبية إدارات «القناطر الخيرية، طوخ، فها»، حسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز القدرات والمقابلات الشخصية.

- يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار كل ماده على حدة، للاختبارات التحريرية، حتى يتثنى تكملة باقي الاختبارات.

- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة، على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، يوم الأحد الموافق 14 يوليو المقبل، على الرابط التالي من هنا.

أضاف بيان للمدرسة أنه تجرى اختبارات القدرات التحريرية للطلاب المرشحين، الساعة الثامنة صباحًا، وفقًا لأعلى مجموع للطلاب المتقدمين، وتعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، ولمرة واحدة، كالتالي:

- الجيزة: الثلاثاء 16 يوليو المقبل.

- الفيوم: الأربعاء 17 يوليو المقبل.

- القليوبية: الخميس 18 يوليو المقبل.

فيما تجري المقابلات الشخصية والامتحان الإلكتروني للطلاب الذين تم ترشيحهم، وفقًا لأعلى مجموع من الطلاب المتقدمين، حسب الجدول التالي:

- الجيزة السبت 27 يوليو المقبل الساعة 8 صباحًا.

الفيوم والقليوبية الأحد 28 يوليو المقبل الساعة 8 صباحًا.

تابع بيان المدرسة أنه يجب ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة عند التقديم في أول أكتوبر 2024.

مع ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية للإطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان، ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان دون أصل شهادة الإعدادية، أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية.

أشار البيان أنه تجري امتحانات القدرات التحريري والإلكتروني، في مواد الترم الثاني من الشهادة الإعدادية، وهي:

- عربي.

- إنجليزي.

- رياضيات.

- علوم.

- دراسات.

ونوه البيان علي ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية؛ لتقديمها مع طلب الالتحاق، وهي كالتالي:

- أصل الشهادة الإعدادية الوجهين.

- بيان النجاح للصف الأول و الثاني الإعدادي.

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة وعليها صورة شخصية، موقع عليها من ولي الأمر.

- صورة شخصية للطالب مدون عليها اسم الطالب.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

- أصل شهادة الميلاد حديثة للمتقدم.