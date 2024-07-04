محافظ الفيوم: نعمل جاهدين لافتتاح العديد من المشروعات الكبرى قريبًا

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في أول يوم عمل له بولايته الثانية، بعد تجديد الثقة فيه كمحافظ للفيوم، أنّه سيعمل جاهدًا لافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية، والصناعية والخدمية الكبرى، خلال الفترة القادمة، وأهمها مصنع إنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات في أول منطقة استثمارية حرة بمنشأة كمال بنطاق مركز الفيوم، والذي من المقرر أن يوفر أكثر من 3500 فرصة عمل.

وأشار في بيان، إلى أنّه من المقرر افتتاح مجمع صناعات الزيتون على مساحة 15 ألف فدان بمركز يوسف الصديق أيضًا بحلول عام 2025.

تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية

ولفت إلى تنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» على مساحة 2000 فدان في محمية وادي الريان، مشيرًا إلى أنه بالفعل جرى افتتاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من المشروعات الصناعية.

الارتقاء بالقطاع السياحي

وأضاف محافظ الفيوم، في بيان صحفي، أنّ القطاع السياحي يُعد أحد أبرز وأهم القطاعات في محافظة الفيوم، إذ يتميز الإقليم بالعديد من المقومات المتفردة، ويمتلك إرثا تاريخيا وحضاريا كبيرا يضرب بعمق إلى ما قبل التاريخ، ويمتد على مدار الحقب الزمنية المختلفة.

تطوير ساحل بحيرة قارون

وأوضح أنه يجري العمل حاليًا على تطوير ساحل بحيرة قارون الجنوبي بطول 60 كم وبعمق كيلو متر، وذلك بالإضافة إلى الارتقاء بالساحل الشمالي للبحيرة أيضًا، وكذلك منطقة بحيرات الريان، فضلًا عن تكثيف العمل للارتقاء بالحرف اليدوية والمهن التراثية البيئية، وهي إحدى السمات المتفردة لمحافظة الفيوم.

تضافر الجهود والعمل المشترك

وقدّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشكر للقيادة السياسية لتجديد الثقة فيه لولاية ثانية كمحافظ للفيوم، موضحًا أنّ تلك الثقة ألقت على عاتقه المزيد من المسؤوليات.

وصرح في أول يوم عمل له بعد أدائه اليمين الدستورية في قصر الاتحادية أمس، بأنّ الفترة القادمة تحتاج لتضافر كافة الجهود، ومزيد من العمل المشترك.

وطمأن محافظ الفيوم، أهالي الأقليم، بأنّه سيعمل جاهدًا على تلبية طموحات وتطلعات أهالي المحافظة، قائلًا إنّ «القادم أفضل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».