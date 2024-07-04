5 مفاتيح لفهم آلية تسعير الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.. تعرف عليها

هناك عدة عوامل تؤثر في سعر الذهب، وفي حين أن العرض والطلب يحددان في الغالب أسعار السلع الأخرى، فإن الجوانب النفسية للانكماش الاقتصادي تؤثر في كثير من الأحيان على أسعار المعدن الأصفر.

عوامل تسعير الذهب

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، العوامل التي يتم على أساسها تسعير الذهب في بورصات الذهب العالمية والمحلية، وفقًا لمنصة «Markets» المتخصصة في تداول عقود الذهب.

1- العرض والطلب

تزداد إمدادات العالم من الذهب تدريجيًا بنحو 1.6% سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون الطلب مرتفعًا جدًا، إما لأسباب عملية أو كمخزن للثروة، مما يساعد على الحفاظ على الأسعار.

2- الاكتشافات الجديدة

يمكن للاكتشافات الجديدة لتعدين الذهب أن تؤثر على أسعار الذهب، إلا أن الاكتشافات الجديدة لرواسب الذهب نادرة نسبيًا بشكل عام، في الوقت الحالي، يأتي أكثر من 75% من إمدادات الذهب في العالم من التعدين.

3- الدولار الأمريكي

يعد الدولار الأمريكي أساس تجارة الذهب العالمية، قد يجد المتداولون أن الذهب أقل أو أكثر جاذبية اعتمادًا على مدى ارتفاع الدولار الأمريكي أو انخفاض قيمته، على سبيل المثال، ربما يكون انخفاض قيمة الدولار مفيدًا للمتداولين الراغبين في شراء الذهب، باستخدام عملات أخرى.

4- أسعار الفائدة

تنخفض أسعار الذهب عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك حتى يتمكن المتداولون من استكشاف الأصول الأخرى مثل الأسهم أو الأصول ذات الدخل الثابت لتحقيق الربح، ونظرًا لأن الذهب يعد ملاذًا آمنًا للمتداولين الذين يرغبون في حماية ثرواتهم خلال الأوقات الاقتصادية غير المستقرة، فقد يرتفع سعره عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

5- الاقتصاد العالمي

يمكن النظر إلى تأثير الاقتصاد العالمي على تقلبات أسعار الذهب، على أنه امتداد لتأثير أسعار الفائدة، وقد ترتفع أسعار الذهب استجابة للانكماش الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك أساسًا إلى سمعته كملاذ آمن لتخزين الثروة، على سبيل المثال، في بداية وباء كوفيد-19، ارتفعت الأسعار بنسبة 13%.