عاجل.. 22 لاعبا في قائمة المنتخب لـ أولمبياد باريس 2024.. الأسماء الكاملة

استقر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على القائمة التي تخوض بطولة أولمبياد باريس 2024، المقررة خلال شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا

خط الدفاع: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر، أحمد سيد زيزو.

وانضم الثنائي محمد النني بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو لقائمة منتخب مصر الأولمبي، بعد رفض الأهلي انضمام الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، بالإضافة لرفض بيراميدز انضمام لاعبه مصطفى فتحي خلال مجريات البطولة.