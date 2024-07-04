فيديو يوثق لحظة تكوين جنين ويكشف أسباب ظهور العيوب الخلقية

مقطع فيديو نجح العلماء بالتقاطه، يوثق تكوين جنين في مرحلة مبكرة، وساعدهم ذلك في حل لغز ظهور العيوب الخلقية التي يولد بها البشر، وفقا لما نشره موقع ديلي ميل البريطاني.

وتمكن باحثون إستراليون من مراقبة كيفية تكوين خلايا الجنين، الذي يعتمد على البروتين، ولاحظوا أنه يقوم بتنظيم نفسه من ناحية الشكل الأول للقلب، والمرحلة الأولى من العمود الفقري والدماغ.

واستخدام الباحثون تقنية مبتكرة بمساعدة البروتين الفلوري لإضاءة هذه الخلايا داخل الجنين الصغير، ما جعلهم يسجلون اللحظات الأولى في التشكيل.

الفيديو تم تصويره لجنين طائر «السمان»، لأن تكوينه يشبه الإنسان في المراحل المبكرة، ويخطط الباحثون لدراسة الأخطاء المبكرة التي ترتكبها هذه الخلايا، والتي تؤدي إلى عيوب خلقية.

3% من الأطفال يولدون بعيوب خلقية

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، إن ما يقرب من 3% من جميع الأطفال يولدون بعيوب خلقية، وأكثرها شيوعا عيوب القلب وعيوب الأنبوب العصبي، والعلاج الوحيد المتاح يكمن في العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها بعد أيام قليلة من الولادة، ولكن في أسوأ الحالات تكون هناك حاجة إلى عمليات زرع القلب.

تشابه جنين السمان مع البشر

ونجح علماء من جامعة كوينزلاند في إنشاء جنين سمان معدّل وراثيًا، يتشكل أثناء إنتاج بروتين فلوري عاكس، حيث تقول الدكتورة ميلاني وايت إن أجنة الطيور تشكل نموذجًا ممتازًا للتطور البشري في المراحل المبكرة من النمو، مضيفة أن تطور العديد من الأعضاء الرئيسية بما في ذلك القلب متشابه جداً.

كما أن تسجيل أجنة السمان أثناء نموها يعد سهلا، بسبب القشرة الرقيقة للبيضة التي تسهل على التكنولوجيا الطبية النظر من خلالها وتركها دون إزعاج.