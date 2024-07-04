محمد الباز: طلة الحكومة الأولى في اجتماعتها اليوم مبشرة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الظهور الأول للحكومة اليوم يمكن أن نتعامل معها على أنها طلة مبشرة «من اليوم الأول للحكومة لقينا فيه اجتماعات خاصة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين في ملفات هي صاحبة الأولويات على أجندة الرأي العام».

وأضاف «الباز» خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»: الدكتور مدبولي اليوم بدأ باجتماع بسبب أزمة الكهرباء، ثم اجتماع أخر لمناقشة الأسعار وضبط الأسواق، والإشارة هنُا هامة جدًا، إلى أنه بدأ العمل بعيدًا عن التنظير عن الحكومة وتشكيل الحكومة وعملها وملفاتها، وجرى البدء بمناقشة موضوعين مهمين جدًا للرأي العام والشارع المصري مثل الكهرباء والأسعار، فهُنا رسالة واضحة للمواطن بتقول: «هذه هي حكومة المواطن في المقام الأول».

وتابع: «الحكومة جاية المرة دي عشان تحل المشاكل، وليس فقط لتتحدث عن الأزمات والمشاكل.. احنا فضلنا لسنوات مضت كانت الحكومة تجيد الحديث عن المشاكل وأسبابها وبعكس اليوم الحكومة بدأت تشتغل على طول وتضع حلولا للأزمات».

وأكمل: «اليوم كان لدينا رقمين مهمين جدًا، والأرقام هي اللي بتدي مؤشرات صحيحة على ما يحدث على الأرض، والأرقام بتقول إن مصر وفرت 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت لحل مشكلة الكهرباء».