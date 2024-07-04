الطفلة ألما في مسلسل «نور» تفاجئ جمهورها بعد 16 سنة.. كيف تغيرت ملامحها؟

رواج واسع حققه المسلسل التركي «نور» في الوطن العربي، واستحوذ على نسبة مشاهدات عالية طوال السنوات الماضية، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة، إلا أنه ما زال يحظى بالشعبية ذاتها حينما يعرض على الشاشات العربية، وخاصة مع ملاحظة تغير أشكال الأبطال.

الطفلة ألما في مسلسل نور

صدمة كبيرة سيطرت على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ومحبي مسلسل «نور»، أو كما عرفه الوطن العربي بمسلسل «نور ومهند»، حينما انتشرت صور الطفلة «ألما»، التي حظيت بشعبية واسعة طوال عرض المسلسل، الذي استمر قرابة الـ5 أشهر على الشاشات.

عرفت الطفلة «ألما» التي أدت شخصيتها كايرا سيمور، بملامحها السمراء الجميلة، إذ اعتبرها الجمهور العربي أشهر طفلة تركية، في ذلك الوقت، وبعد مرور 16 عامًا، نشرت على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا كثيرة، وتداولها الجميع وسط صدمة كبيرة من تغير ملامحها.

تغير ملامح ألما.. وردود الفعل

على الرغم من مفاجأتهم الكبيرة في تغير ملامحها، إلا أن صورها لاقت إعجاب متابعيها بشدة، وانهالت التعليقات عليها: «قمر ما شاء الله.. اتغيرتي أوووي»، «بقت حلوة حلوة جدا لما كبرت»، «عايزين نشوفك مع دانا في مسلسل تاني.. كنتوا حلوين»، «أكتر واحدة كانت محلية المسلسل بخفة دمها».

على الرغم من أنها كانت تبلغ من العمر 8 سنوات، حينما شاركت في مسلسل «نور»، إلا أنها استطاعت لفت نظر الجمهور العربي، خاصة بعد دبلجة المسلسل، إذ كانت حركاتها تلقائية، فهي أدت دور الحفيدة ووالدتها هي شقيقة «مهند» الكبرى، وكان لها دور بارز خلال أحداث المسلسل، منذ حلقاته الأولى.

ووفق حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فإن كايرا سيمور، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، ابتعدت عن التمثيل، رغم احترافها فيه من الطفولة واتجهت لدراسة الموسيقى، وخاصة العزف على الكمان، في جامعة اسطنبول.