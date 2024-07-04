محافظ بني سويف: نشكر القيادة السياسية على وضع ثقتها في الشباب (فيديو)

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقة به محافظًا لبني سويف، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال محافظ بني سويف: «الشكر كل الشكر للقيادة السياسية التي وضعت ثقتها في الشباب، وبشكل شخصي من 2018 عندما تم تكليفي نائبًا لمحافظ بورسعيد، ثم بعد ذلك تضع ثقتها في شاب يبلغ من العمر 33 عامًا كمحافظ لبني سويف، البعض يعتبرها مخاطرة ولكن أن تقرر القيادة السياسية أن تضع ثقتها للمرة الثالثة في هذا الشاب أن يستمر كمحافظ لبني سويف فهي ثقة كبيرة جدًا لابد أن نشكر القيادة السياسية عليها».

وأضاف: «عندما بدأنا العمل في هذه المحافظة كان يهمنا وضع خارطة طريق لهذه المحافظة، ولذلك في عام 2020 أطلقنا استراتيجية التنمية الاقتصادية للمحافظة، والتي تعمل في 6 مجالات هي والنقل والتجارة واللوجيستيات والزراعة والصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات، وكل المجالات التي ذكرناها بها ميزة نسبية كبيرة للمحافظة، وبناء عليه كل المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة من لحظتها هي مشروعات خاضعة لهذه الإستراتيجية».