«الوكيل» يعلن وصول الونش العملاق إلى موقع محطة الضبعة النووية

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وصول أكبر معدة رفع ثقيلة «Zoomlion» الملقبة بـ«الونش العملاق»، أمس الأول الثلاثاء، إلى موقع الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية، كثاني أكبر معدة رفع متواجدة بموقع المحطة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الإنشاء

يبلغ أقصى ارتفاع للرافعة 156 مترا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة، بقدرة تصل إلى 2000 طن، وصلت الرافعة إلى ميناء الإسكندرية عن طريق البحر، ثم جرى نقلها على أجزاء إلى موقع الضبعة، ليتم تركيبها من قبل الخبراء، إذ جرى بناء منصة خاصة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة، لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من ألواح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية.

والجدير بالإشارة، أن أول عمل للرافعة الثقيلة الملقبة بـ«الونش العملاق» بالموقع، سيكون عملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.