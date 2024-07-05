سر كلمات أوصى بها النبي.. «حياتك هتتغير لو حرصت عليها»

المؤمن دائمًا يسعى إلى تغير حياته للأفضل، عن طريق التقرب إلى الله ومناجاته دائمًا، والسير على خطوات رسول الله -صل الله عليه وسلم-، والاقتضاء به في كافة الأعمال الصالحه، وأوصانا النبي ببعض الكلمات التي نحرص عليها في يومنا، رغبة في التغيير إلى الأفضل.

كلمات أوصانا بها النبي

أعمال كثيرة يتبعها المسلم، للاقتضاء برسول الله، في حياته، حتى ينال رحمة ومغفرة الله سبحانة وتعالى، وتغيير حياته إلى الأفضل، دون هموم أو متاعب الحياة المرهقة، وحسب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في فيديو له عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، قال إن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «جددوا إيمانكم»، متسائلًا: كيف يا رسول الله؟ «قولوا لا إله إلا الله» فـ«لا إله إلا الله» عندما تذكرها من القلب والوعي، تبدأ حياة جديدة مع الله.

ادعية مستجابة لتفريج الكرب

هناك العديد من الأدعية، التي تساعد على فك الكرب وتفريج الهم، مثل: دعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: الذي يعد أشهر الأدعية التي يُستجاب لها بسرعة «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، إذ يقول النبي محمد -صل الله عليه وسلم-: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له».

ودعاء الكرب: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم».