حدث ليلا.. صفقة في غزة قريبا و«بايدن» يريد النوم وحزب الله يهدد إسرائيل بمفاجأة غير متوقعة

خلال الساعات الماضية، أصبحت الصفقة الجديدة أبرز الأنباء التي تتردد في الشرق الأوسط، وبينما عادت المفاوضات مرة أخرى بشأن وقف إطلاق النار والصفقة الجديدة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق نهاية مايو الماضي، يستمر الصراع ويتصاعد بين حزب الله وإسرائيل، مع اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولين بارزين في حزب الله.

وردًا على عملية اغتيال القائد في حزب الله محمد نعمة ناصر، الشهير بالحاج أبو نعمة، هدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، بمهاجمة مواقع جديدة داخل إسرائيل.

حزب الله يحذر إسرائيل

وحذر «صفي الدين» من أن الجبهة الشمالية في إسرائيل ستظل مشتعلة وقوية، مؤكدًا أن اغتيال قادة حزب الله لن يوقف حماسنا، وأن دماء القادة سيصنع نصرًا جديدًا، مضيفًا: «لن تتخيلوا ماذا سيحدث».

ورد حزب الله أمس الخميس باستهداف عددًا من الأهداف الإسرائيلية ومقر قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وبعد فترة من الجمود، تحركت مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة والهدنة الإنسانية المرتقبة، وذلك عقب أشهر من المفاوضات والمباحثات بين مصر والدول الوسطاء، إذ أعلنت شبكة «CNN» الأمريكية، نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، أن الطرفين يقتربان من التوصل إلى صفقة جديدة.

ووافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد المفاوضات لبحث الصفقة الجديدة، وأكد مسؤولون إسرائيليين، أن الفصائل الفلسطينية أبدت مرونة في الرد على مقترح جو بايدن، حتى مع المخاطرة بتنفيذ المرحلة الأولى فقط، بحسب موقع «والا» العبري.

العدوان على غزة يستمر

ومنذ ساعة، أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة بقذيفة RPG، بينما، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في الشجاعية وخان يونس.

وتستمر التوترات في البحر الأحمر، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير زورقين مسيرين حوثيين بالبحر الأحمر وموقع رادار في اليمن، خلال 24 ساعة، بحسب «القاهرة الإخبارية».

فوز ساحق لحزب العمال في الانتخابات البريطانية

وفيما يتعلق بالانتخابات البريطانية، أشارت النتائج الأولية بالانتخابات البريطانية تحقيق حزب العمال فوزًا ساحقًا على حزب المحافظين، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

ومن المتوقع أن يتولى كير ستارمر، رئيس حزب العمال، رئاسة وزراء بريطانيا، بعد 14 عامًا من حكم المحافظين، خلفًا لريشي سوناك.

بايدن: أريد أن أنام

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحكام الولايات الديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، إنه يريد الحصول على مزيد من النوم، وأن جزءًا من خطته للمضي قدمًا، هو التوقف عن جدولة الأحداث بعد الساعة الثامنة مساءً، حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، بحسب 3 مصادر مطلعة، تحدثت لشبكة «CNN» الأمريكية.

بايدن مستمر في سباق الانتخابات الأمريكية

كما أكد جو بايدن، أنه مستمر في سباق الانتخابات الأمريكية في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، في وقت، زادت المطالب بشأن انسحابه من الانتخابات بعد أدائه الضعيف في المناظرة التاريخية أمام «ترامب»، ومعاناته مع بعض المشاكل العقلية وكبر سنه، كما اعترف «بايدن» أيضًا، بفشله في المناظرة، بحسب «واشنطن بوست» الأمريكية.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم مدينة روستوف الروسية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم جوي أوكراني.