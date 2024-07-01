عاجل.. تحذير من وباء عالمي فتاك.. ومرض يتسبب في تسريح عشرات الجنود بإسرائيل

خلال الساعات الماضية، انشغل الرأي العالمي بالعديد من القضايا، وعلى رأسها تحذير رجل الأعمال العالمي بيل جيتس من الوباء القادم الذي سيقضي على 30 مليون شخص خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى قيام جيش الاحتلال بتسريح 90 جنديا من جيش الاحتلال بسبب الأمراض النفسية والعقلية التي أصبحت تلاحق صفوف الجنود بسبب طول الحرب في غزة فماذا حدث ليلا؟.

تحذير من وباء فتاك

حذر مؤسس مايكروسوفت ورجل الأعمال بيل جيتس من وباء قادم، يعمل على تطويره مجموعة من المتخصصين من القراصنة، مؤكدًا أنه سيكون له قدرة كبيرة على الانتقال إلى جميع دول العالم بسبب انتشار السفر وفق ما جاء خلال مقابلة مع رئيس لجنة الصحة المختارة جيريمي هانت في مقابلة مع Policy Exchange، ونقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية

وبحسب بيل جيتس فأن الوباء القادمين سيكون إما جدري القرود أو الأنفلونزا، لما للفيروسان من قدرة سريعة على الانتقال والفتك بالبشر، وسيكون قادر على قتل أكثر من 30 مليون شخص خلال 6 أشهر فقط.

ودعا مؤسس مايكروسوفت أيضًا إلى تشكيل فريق عمل جديد لمكافحة الأوبئة تابع لمنظمة الصحة العالمية بتكلفة مليار دولار، وبمشاركة الدول المتقدمة مث الولايات المتحدة وانجلترا، من أجل تضافر الجهود للتصدي لهذا الوباء.

تسريح 90 جنديا بسبب أمراض عقلية ونفسية

وكشفت صحيقة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتسريح 90 جندي وضابط من قوات الاحتياط بسبب إصابتهم بمشاكل نفسية وعقلية خطيرة.

وأضافت أن الأمراض النفسية تضرب صفوف جيش الاحتلال، فيد طلب أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي الحصول على خدمات الصحة العقلية والنفسية بسبب الحرب التي يخضونها في قطاع غزة.

وتابعت أن أكثر 35% من المصابين في قطاع غزة يعانون من إصابات نفسية عميقة، تتراوح ما بين الاكتئاب والميول الانتحارية، واضطراب كرب ما بعد الصدمة، وانهم يحتاجون إلى علاج نفسي طويل الأمد.

وأفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال يواجه أزمة بسبب ارتفاع طلبات الاستقالات بين ضباطه بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين

وفي تصريحات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحسوب على اليمين المتطرف، دعا خلالها لإعدام الأسرى الفلسطينيين، من خلال إطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.

وأقر بن غفير أنه من سوء حظه أنه يضطر للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يجب تمرير قانون عوتسما يهوديت الذي يطالب بإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست، موضحًا أنه حتى تمرير ذلك القانون فأنه سيعطي الأسرى القليل من الطعام للعيش.